سياسة
3 دقيقة قراءة
كتاب ماري ترمب.. ابنة شقيق الرئيس تصفه بأكثر الرجال خطورة في العالم
أصبحت النسخ الأولى من كتاب ابنة شقيق الرئيس دونالد ترمب متاحة قبل الموعد الرسمي لنشر الكتاب الذي يحمل العنوان الفرعي: "كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، ويبرز ميل ترمب إلى "إثارة الفرقة والانقسام وعدم اليقين بشأن مستقبل أمريكا".
كتاب ماري ترمب.. ابنة شقيق الرئيس تصفه بأكثر الرجال خطورة في العالم
كتبت ماري ترمب أن إمكانية حدوث كساد اقتصادي وتعميق الانقسامات الاجتماعية أبرزت "أسوأ الآثار" لأمراض دونالد ترمب / AP
8 يوليو 2020

قدمت ابنة شقيق الرئيس دونالد ترمب صورة مدمرة له، في كتاب يتحدث عن "عاصفة كاملة من الكوارث" لفضح الرئيس في أسوأ حالاته، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وكتبت ماري إل. ترمب، وهي طبيبة نفسية، أن وباء فيروس كورونا، وإمكانية حدوث كساد اقتصادي وتعميق الانقسامات الاجتماعية، أبرزت "أسوأ الآثار" لأمراض دونالد ترمب، التي كانت أقل وضوحاً حينما كان لدى البلاد اقتصاد مستقر ويعيش في ظل غياب أزمات خطيرة.

وكتبت أن هذه العوامل إلى جانب "ميل دونالد إلى إثارة الفرقة والانقسام، وعدم اليقين بشأن مستقبل بلدنا، خلقت عاصفة مثالية من الكوارث التي لا يوجد من هو أقل استعداداً لإدارتها وتجاوزها مثل عمّي".

وحاول روبرت، شقيق الرئيس، منع نشر الكتاب لكنه فشل، لتصبح النسخ الأولى من الكتاب، المقرر نشره الأسبوع المقبل، متاحة الثلاثاء تحت عنوان: "كثير جداً ولا يكفي أبداً.. كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم".

وكان قاضي الاستئناف في ولاية نيويورك قد رفع الأسبوع الماضي قراراً يمنع نشره لفترة وجيزة.

وماري ترمب هي ابنة فريد ترمب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، الذي توفي عام 1981، وتحمل شهادة دكتوراه في علم النفس.

وجادل روبرت ترمب في أوراق قانونية بأن ماري ترمب كانت متضمنة في اتفاق لمدة 20 عاماً بين أفراد العائلة بأن لا ينشر أحد روايات أو معلومات تشمل أفراد العائلة الأساسيين دون موافقتهم، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على الكتاب.

وقالت دار النشر "سايمون آند شوستر" إنها لم تكن على علم بأي اتفاق عائلي مزعوم حتى أسابيع قليلة مضت، ولم تكن جزءاً من أي صفقة، وقالت إنه جرى بالفعل إرسال 75000 نسخة إلى المكتبات.

وكتبت ماري ترمب في الكتاب أن التحديات الحالية أضعفت أدوات الرئيس المعتادة لحماية نفسه من اللوم، وقالت: "لقد تقلصت قدرته على التحكم في المواقف غير المواتية عن طريق الكذب والغزل والتعتيم، في خضم المآسي التي نواجهها حالياً".

وأضافت: "لقد أدى سوء إدارته الفاضح والمتعمد للكارثة الحالية إلى مستوى من التراجع والتدقيق لم يسبق له أن واجهه من قبل، ما يزيد من عدائه وحاجته للانتقام، إذ يمنع التمويل الحيوي، ومعدات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس التي تدفع الضرائب ثمنها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us