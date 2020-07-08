قدمت ابنة شقيق الرئيس دونالد ترمب صورة مدمرة له، في كتاب يتحدث عن "عاصفة كاملة من الكوارث" لفضح الرئيس في أسوأ حالاته، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وكتبت ماري إل. ترمب، وهي طبيبة نفسية، أن وباء فيروس كورونا، وإمكانية حدوث كساد اقتصادي وتعميق الانقسامات الاجتماعية، أبرزت "أسوأ الآثار" لأمراض دونالد ترمب، التي كانت أقل وضوحاً حينما كان لدى البلاد اقتصاد مستقر ويعيش في ظل غياب أزمات خطيرة.

وكتبت أن هذه العوامل إلى جانب "ميل دونالد إلى إثارة الفرقة والانقسام، وعدم اليقين بشأن مستقبل بلدنا، خلقت عاصفة مثالية من الكوارث التي لا يوجد من هو أقل استعداداً لإدارتها وتجاوزها مثل عمّي".

وحاول روبرت، شقيق الرئيس، منع نشر الكتاب لكنه فشل، لتصبح النسخ الأولى من الكتاب، المقرر نشره الأسبوع المقبل، متاحة الثلاثاء تحت عنوان: "كثير جداً ولا يكفي أبداً.. كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم".

وكان قاضي الاستئناف في ولاية نيويورك قد رفع الأسبوع الماضي قراراً يمنع نشره لفترة وجيزة.

وماري ترمب هي ابنة فريد ترمب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، الذي توفي عام 1981، وتحمل شهادة دكتوراه في علم النفس.

وجادل روبرت ترمب في أوراق قانونية بأن ماري ترمب كانت متضمنة في اتفاق لمدة 20 عاماً بين أفراد العائلة بأن لا ينشر أحد روايات أو معلومات تشمل أفراد العائلة الأساسيين دون موافقتهم، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على الكتاب.

وقالت دار النشر "سايمون آند شوستر" إنها لم تكن على علم بأي اتفاق عائلي مزعوم حتى أسابيع قليلة مضت، ولم تكن جزءاً من أي صفقة، وقالت إنه جرى بالفعل إرسال 75000 نسخة إلى المكتبات.

وكتبت ماري ترمب في الكتاب أن التحديات الحالية أضعفت أدوات الرئيس المعتادة لحماية نفسه من اللوم، وقالت: "لقد تقلصت قدرته على التحكم في المواقف غير المواتية عن طريق الكذب والغزل والتعتيم، في خضم المآسي التي نواجهها حالياً".

وأضافت: "لقد أدى سوء إدارته الفاضح والمتعمد للكارثة الحالية إلى مستوى من التراجع والتدقيق لم يسبق له أن واجهه من قبل، ما يزيد من عدائه وحاجته للانتقام، إذ يمنع التمويل الحيوي، ومعدات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس التي تدفع الضرائب ثمنها".