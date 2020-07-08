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توافق تركي-إيطالي على ضرورة تحقيق السلام في ليبيا، والأمم المتحدة تقول إن ضربات سورية وروسية ترقى إلى حد جرائم الحرب في إدلب

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في لقاء وزيرَي الدفاع.. توافق تركي-إيطالي على ضرورة تحقيق السلام في ليبيا

تبادل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، وأكد الوزيران امتلاكهما لوجهات نظر مشتركة ومتشابهة حول عديد من القضايا. [TRT عربي]

وقال أقار: "تبادلت مع نظيري الإيطالي وجهات النظر بخصوص مسائل متعلقة بعلاقاتنا الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها ليبيا وسوريا، وبحثنا المستجدات في شرق المتوسط"، مضيفاً أن تطوير العلاقات على مستوى الدولتين وفي إطار حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، سيصب في صالح جميع الأطراف المذكورة. [الأناضول]

وأوضح غويريني بالقول "لقد تحدثنا أيضاً عن العديد من القضايا التي تتطلب الاستقرار، بينها سوريا وليبيا والعراق وشرق المتوسط، وتطابقت وجهات نظرنا حول ضرورة إيجاد حل سياسي لتحقيق السلام في ليبيا". [TRT عربي]

الأمم المتحدة: ضربات سورية وروسية ترقى إلى حد جرائم الحرب في إدلب

قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب، حسب ما جاء في تقرير ندد أيضاً بهجمات لجماعات مسلحة. [TRT عربي]

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن روسيا ارتكبت أعمالاً ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائياً، وأكدت أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات على إدلب باستخدام "قنابل عنقودية". [الأناضول]

وقال المحققون إن "القصف العشوائي" من القوات الموالية للنظام، قبل وقف لإطلاق النار توسطت فيه تركيا في مارس/آذار الماضي، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية. [TRT عربي]