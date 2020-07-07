سياسة
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في لقاء وزيرَي الدفاع.. توافق تركي-إيطالي على ضرورة تحقيق السلام في ليبيا
تبادل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، وأكد أقار أن وجهات النظر التركية والإيطالية مشتركة ومتشابهة حول عديد من القضايا.
في لقاء وزيرَي الدفاع.. توافق تركي-إيطالي على ضرورة تحقيق السلام في ليبيا
تبادل وزير الدفاع التركي مع نظيره الإيطالي وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط / وزارة الدفاع التركية
7 يوليو 2020

تبادل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

جاء ذلك في إطار لقاء ثنائي عُقد بين وزيري الدفاع التركي والإيطالي في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أقار: "تبادلت مع نظيري الإيطالي وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط".

وأضاف: "نؤمن أن التعاون بين أنقرة وروما سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها. رأينا بسرور امتلاكنا وجهات نظر مشتركة ومتشابهة حول عديد من القضايا".

من جانبه أكد وزير الدفاع الإيطالي توافقه مع تركيا وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للوصول إلى السلام في ليبيا.

ولفت إلى أن اللقاء كان إيجابياً للغاية، مضيفاً "تبادلنا رؤيتنا ومعلوماتنا في إطار الصداقة بين البلدين والقائمة على أسس قوية وتاريخية".

وأضاف: "علاقاتنا الثنائية في وضع جيد، لقد أكدنا ذلك مرة أخرى خلال لقائنا اليوم".

وأوضح غويريني بالقول "لقد تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا التي تتطلب الاستقرار، بينها سوريا وليبيا والعراق وشرق المتوسط، وتطابقت وجهات نظرنا حول ضرورة إيجاد حل سياسي لتحقيق السلام في ليبيا".

وأضاف "كما شاركنا رؤيتنا وماهية المسؤوليات التي يجب أن نتحملها بشأن شرق البحر المتوسط".

وتابع وزير الدفاع الإيطالي "إذا كانت هناك حالات قد تسبب القلق فمن الضروري التغلب عليها، نحتاج إلى العمل معا وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤوليات من أجل استقرار البحر المتوسط ​".

وأشار غويريني أن الاجتماع تناول أيضا ملف الناتو، موضحاً "قيّمنا ما فعلناه معاً داخل الحلف، وأتوجه بالشكر لأقار حيال مشاركته معنا مساهمات تركيا العسكرية في مهام الناتو بجهود حاسمة للغاية".

واستقبل أقار في وقت سابق الثلاثاء، الضيف الإيطالي بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع التركية حيث عقدا اللقاء الثنائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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