سياسة
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الأمم المتحدة: كورونا يدفع أكثر من 250 مليون شخص إلى عتبة الجوع
ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن جائحة كورونا دفعت أكثر من 250 مليون شخص حول العالم إلى عتبة الجوع، وأن الوباء سيدفع 176 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع.
الأمم المتحدة: كورونا يدفع أكثر من 250 مليون شخص إلى عتبة الجوع
جائحة كورونا دفعت أكثر من 250 مليون شخص حول العالم إلى عتبة الجوع / Reuters
7 يوليو 2020

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 250 مليون شخص حول العالم إلى عتبة الجوع، وصعّبت خطة القضاء على الفقر بحلول 2030.

جاء ذلك في تقرير قدّمه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي ليست كافية للتعامل مع الفقر بشكل فعال، معرباً عن رأيه في إعادة توزيع الثروة بشكل أفضل لمكافحة الفقر.

وأضاف أن الوباء سيدفع 176 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع، مما يضاعف الإهمال الطويل الأمد لذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك النساء والعمال المهاجرون واللاجئون.

وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي تضاعف منذ نهاية الحرب الباردة (بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك 1949ـ1991)، لكن مع ذلك يعيش نصف العالم بأقل من 5.50 دولار في اليوم، مما يرجع بشكل أساسي إلى أن فوائد النموّ ذهبت إلى حد كبير للأغنياء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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