قال محققون تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء، إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب، حسب ما جاء في تقرير ندد أيضاً بهجمات لجماعات مسلحة.

وقال المحققون إن "القصف العشوائي" من القوات الموالية للنظام، قبل وقف لإطلاق النار توسطت فيه تركيا في مارس/آذار الماضي، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضاً "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة مسلحة تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو".

وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تُعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقَلين.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان: "الواضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة (قوات النظام) ومن تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

واستند‭‭ ‬‬ التقرير، الذي يغطي الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020، إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود.

وفحص التقرير 52 "هجوماً رمزياً" شمال غربي سوريا منها 47 هجوماً منسوباً إلى قوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس من مارس/آذار استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يوم 29 يناير/كانون الثاني. وتنفي روسيا ضلوعها في الهجوم الأخير.

وتضم المنطقة مزيجاً من الجماعات المسلحة وجماعات المعارضة الذين فر كثيرون منهم من أنحاء أخرى في سوريا، مع استعادة قوات الأسد أراضي منهم بدعم روسي.

وقال التقرير: "لدى اللجنة أسباب منطقية للاعتقاد أن قوات موالية للنظام ارتكبت جرائم حرب بمهاجمة الأطقم والمنشآت الطبية عن عمد من خلال شن ضربات جوية".

وقالت كارين كونينغ أبو زيد عضو اللجنة: "واجه رجال ونساء وأطفال أجرينا معهم مقابلات خياراً مروعاً بين التعرض للقصف والفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث تتفشى انتهاكات حقوق الإنسان. أفعال أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى حد جرائم الحرب".