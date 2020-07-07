سياسة
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محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف مقبرة إسلامية في يافا
رفضت محكمة إسرائيلية التماساً طالب بوقف تجريف مقبرة إسلامية في مدينة يافا، وألزمت الهيئة الإسلامية بدفع مبلغ مالي لبلدية تل أبيب-يافا، لما يسمى صندوق تطوير تل أبيب، لتغطية النفقات القانونية.
محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف مقبرة إسلامية في يافا
محكمة إسرائيلية ترفض التماساً طالب بوقف تجريف مقبرة إسلامية في مدينة يافا  / Reuters
7 يوليو 2020

رفضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، التماساً طالب بوقف تجريف مقبرة إسلامية في مدينة يافا.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية التماساً بوقف تجريف مقبرة الإسعاف التي تعود إلى الحقبة العثمانية التي سبق وفجر الشروع في هدمها احتجاجات واسعة بالمدينة.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن المحكمة المركزية في تل أبيب رفضت التماساً تقدمت به "الهيئة الإسلامية" في يافا، ضد هدم وتجريف مقبرة الإسعاف، لصالح إقامة مشروع سكني لإيواء المشردين.

وألزمت المحكمة الهيئة الإسلامية دفع مبلغ 7500 شيكل (2175 دولاراً) لبلدية تل أبيب-يافا، ولما يسمى صندوق تطوير تل أبيب، لتغطية النفقات القانونية.

ويسمح القرار للبلدية الإسرائيلية باستئناف أعمال تجريف المقبرة، التي سبق وفجّر الشروع فيها احتجاجات من السكان العرب الشهر الماضي.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة قراراً بالوقف المؤقت لأعمال البناء في المقبرة، إلى حين حصول البلدية على ترخيص بناء جديد.

وتُعَدّ مدينة يافا الواقعة ضمن بلدية تل أبيب-يافا، إحدى المدن الإسرائيلية المختلطة (يسكنها عرب ويهود)، وتشكّل 4 ضواحٍ ثانوية لمدينة تل أبيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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