سياسة
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اليونان: قادرون على التواصل مع تركيا دون وساطة
أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده قادرة على التواصل مع تركيا وحل خلافاتها معها عبر حوار ثنائي دون حاجة إلى محاكم أو وساطات بين البلدين الجارين، وأن بينهما خلافات عدة، إلا أن هذا لا يعني غياب الحوار.
اليونان: قادرون على التواصل مع تركيا دون وساطة
رئيس الوزراء اليوناني يقول إن بلاده قادرة على التواصل مع تركيا دون وساطة / Reuters
7 يوليو 2020

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء، إن بلاده قادرة على التواصل مع تركيا وحل خلافاتها معها عبر حوار ثنائي دون محاكم أو وساطات.

وجاءت تصريحاته في حوار أجراه مع إذاعة "سكاي راديو" اليونانية، حيث أكد أهمية الحوار بين أنقرة وأثينا رغم جميع خلافاتهما.

وأضاف: "نحن جاران، وبيننا خلافات عدة، إلا أن هذا لا يعني غياب الحوار بيننا".

وأشار إلى أن الاتصال الأخير بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى بمبادرة منه دون تدخل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وهاتف ميتسوتاكيس الرئيس التركي في 26 يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها الاثنان منذ أشهر.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني: "لسنا بحاجة إلى محاكم أو وسطاء (للتواصل مع تركيا)، فقنوات الاتصال الرسمية بيننا فعالة، ومستشارونا يتحدثون معاً".

وتتصدر ملفات التنقيب عن الطاقة شرقي البحر المتوسط واللاجئين وجزيرة قبرص، أبرز نقاط الخلاف بين البلدين الجارين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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