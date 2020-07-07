سياسة
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مسؤول ليبي لـTRT عربي: طائرات روسية تنقل مرتزقة حفتر من سوريا لسرت والجفرة
بدأ الانقلابي خليفة حفتر بحشد المرتزقة في سرت والجفرة مستعداً بالسلاح والعتاد بدعم روسي. ويستعين حفتر بمرتزقة سوريين وتشاديين وسودانيين إضافة إلى مرتزقة فاغنر الروسية، في حين تهبط الطائرات التي تُقلع من سوريا وجنوب إفريقيا في سرت.
مسؤول ليبي لـTRT عربي: طائرات روسية تنقل مرتزقة حفتر من سوريا لسرت والجفرة
المتحدث باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة العميد عبد الهادي دراه / TRT عربي
7 يوليو 2020

قال المتحدث باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة العميد عبد الهادي دراه، الثلاثاء، إن الانقلابي خليفة حفتر بدأ يحشد المرتزقة في سرت والجفرة، ويستعد بالسلاح والعتاد بدعم روسي.

وأضاف في سياق مقابلة مع TRT عربي: "نحن نرصد كل تحركات حفتر والإمدادات التي تأتيه على متن الطائرات الروسية التي تهبط في سرت منذ هزيمته في الوطية وترهونة وطرده من الغرب الليبي".

وأكد أن حفتر يستعين بمرتزقة سوريين وتشاديين وسودانيين إضافة إلى مرتزقة فاغنر الروسية، مشيراً إلى أن الطائرات التي تهبط في سرت قادمة من مطار بنغازي، تُقلع من سوريا وجنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن "سرت تعج في هذه الأثناء بكل أنواع الجنسيات".

وفيما يتعلق بالقصف الذي تعرضت له قاعدة الوطية الجوية قال دراه: "فرنسا نفت علاقاتها بهذا القصف، لكن الطيران المتطور الذي قام بالقصف حديث، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون فرنسياً أو روسياً، أو ربما طائرات حديثة بيعت للإمارات التي تسعى إلى تدمير كل الدول العربية".

وقال إن قوات حكومة الوفاق الشرعية مصرة على تحرير سرت والجفرة من مليشيات خليفة حفتر، مضيفاً: "سنحررها سواءً دعمه الروس أو غيرهم، هذا أمر لا مفر منه بعون الله، وليحشد حفتر كما يشاء فلدينا أبطالنا".

وأوضح "في السابق كان الروس والفرنسيون والروسيون بترهونة والوطية وطردناهم، وسيتم كذلك طردهم من سرت والجفرة".

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه الإمارات وروسيا وفرنسا لمليشيا حفتر.

ومؤخراً حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي

مصدر:TRT عربي
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