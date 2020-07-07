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وزير الخارجية التركي يحذّر أوروبا من اتخاذ قرارات ضد بلاده. وبريطانيا تدرج 20 سعودياً متورطين بقتل خاشقجي على لائحة العقوبات.

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جاوش أوغلو: اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية سيضطرنا إلى الرد

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاتحاد الأوروبي من اتخاذه قرارات إضافية ضد تركيا، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع تركيا إلى الرد والتسبب في زيادة التوتر، وقال: "اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية سيضطرنا إلى الرد، وهذا لن يسهم في إيجاد حلّ، وسيزيد التوتر" . [TRT عربي]

وأشار جاوش أوغلو إلى وجود علاقات وثيقة وواعدة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ضرورة وفاء الأوروبين بالتزاماتهم تجاه تركيا، التي تتضمن مسألة تحرير التأشيرات وتحديث الاتحاد الجمركي، لافتاً إلى أن تركيا استوفت 67 مادة من المعايير اللازمة. [الأناضول]

وأكد الوزير التركي أن تدخل الاتحاد الأوروبي في قضايا جزيرة قبرص وشرق المتوسط بشكل موضوعي سيساهم بشكل كبير في حل المشكلات، قائلاً: "ندعم وساطة الاتحاد الأوروبي حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط، يكفي أن تكون وساطة صادقة". [TRT عربي]

بريطانيا تدرج 20 سعودياً متورطين في قتل خاشقجي على لائحة العقوبات

أدرجت بريطانيا، الاثنين، 20 سعودياً على لائحة العقوبات لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني. [TRT عربي]

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن قائمة العقوبات التي أقرّتها مماثلة لقانون "ماغنيتسكي" الأمريكي للمساءلة حول حقوق الإنسان، وأنه سيُستهدف المتورطون في أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف أن القائمة ضمت مبدئياً 49 شخصاً، ومن المتوقع إدراج مزيدٍ في قائمة العقوبات خلال الأشهر المقبلة. [الأناضول]

وذكر أن قائمة العقوبات تضمنت أيضاً 25 مواطناً روسياً تسببوا في مقتل خبير الضرائب الروسي سيرغي ماغنيتسكي، و20 مواطناً سعودياً لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، ووفقاً للبيان تضمنت القائمة نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، ومحمد الطبيقي خبير الطب الشرعي، ومصطفى محمد المدني الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية لإظهار أن خاشقجي من فعل ذلك. [TRT عربي]