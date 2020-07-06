سياسة
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أوروبا تدعو إلى التحقيق حول طرد اليونان طالبي اللجوء
أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن حماية الحدود الأوروبية من خلال انتهاك قيم الاتحاد، ودعا إلى فتح تحقيق في الادعاءات حول طرد اليونان طالبي اللجوء على حدودها.
أوروبا تدعو إلى التحقيق حول طرد اليونان طالبي اللجوء
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فتح تحقيق في الادعاءات حول طرد اليونان طالبي اللجوء على حدودها / Reuters
6 يوليو 2020

أكد الاتحاد الأوروبي الاثنين، أنه لا يمكن حماية الحدود الأوروبية من خلال انتهاك قيم الاتحاد، ودعا إلى فتح تحقيق في الادعاءات حول طرد اليونان طالبي اللجوء على حدودها.

جاء ذلك على لسان مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي.

وقالت جوهانسون: "تقارير كثيرة تفيد بأن طالبي اللجوء يُعادون قسراً وتُنتهك حقوقهم على الحدود اليونانية، وهذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "لا يمكننا حماية حدودنا بانتهاك قيمنا، وأطالب السلطات اليونانية بمتابعة جميع الأنشطة غير القانونية وإجراء التحقيقات اللازمة".

وأكدت أن اليونان لا يمكنها منح حق اللجوء للجميع، لكن عليها التعامل معهم وفقاً لقيم الاتحاد الأوروبي.

ومؤخراً استنكرت الأمم المتحدة سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء، مطالبة حكومة أثينا بفتح تحقيق حول إجبارهم على العودة إلى تركيا.

وتواصل السلطات التركية إنقاذ عديد من طالبي اللجوء من جنسيات أجنبية مختلفة، والراغبين في الانتقال إلى دول أوروبا عبر اليونان، إذ تجبرهم الأخيرة على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/شباط الفائت، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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