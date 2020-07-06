سياسة
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"الصحة العالمية" تبحث مخاوف علماء حول انتشار كورونا عبر الهواء
تبحث منظمة الصحة العالمية تقريراً أشار إلى أن معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى تحديث، بعد مقال تحدث فيه علماء عن أن الإصابة بكورونا قد تحدث عبر استنشاق جسيمات الهواء التي تحمل الفيروس.
"الصحة العالمية" تبحث مخاوف علماء حول انتشار كورونا عبر الهواء
منظمة الصحة العالمية تبحث مخاوف علماء حول انتشار كورونا عبر الهواء / Reuters
6 يوليو 2020

تبحث منظمة الصحة العالمية تقريراً أشار إلى أن معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى تحديث.

وكان مقال لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أشار فيه بعض العلماء إلى وجود أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

وحسب رويترز، قال المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش الاثنين: "نحن على دراية بالمقال، ونبحث محتوياته مع خبرائنا الفنيين".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كورونا ينتقل أساساً عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح.

فيما قالت الصحيفة السبت إن 239 عالماً في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية قالوا فيها إنه قد تَبيَّن أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وقالت الصحيفة إن هذه الجسيمات الصغيرة يمكنها أن تَعلَق في الهواء وقتاً أطول، لذلك فإن العلماء الذين يعتزمون نشر ما توصلوا إليه في دورية علمية هذا الأسبوع حثّوا المنظمة على تحديث توجيهاتها الإرشادية بشان المرض.

ولا يزال مدى انتقال كورونا عبر الهواء محل خلاف، ومن شأن أي تغيير في تقييم منظمة الصحة العالمية لمخاطر انتقال العدوى أن يؤثر على إرشاداتها الحالية بالتباعد لمسافة لا تقل عن متر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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