أدرجت بريطانيا الاثنين، 20 سعودياً على لائحة العقوبات لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أن قائمة العقوبات التي أقرّتها، مماثلة لقانون "ماغنيتسكي" الأمريكي للمساءلة حول حقوق الإنسان، وأنه سيُستهدف المتورطون في أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف أن القائمة ضمت مبدئياً 49 شخصاً، ومن المتوقع إدراج مزيدٍ في قائمة العقوبات خلال الأشهر المقبلة.

وذكر أن قائمة العقوبات تضمنت أيضاً 25 مواطناً روسياً تسببوا في مقتل خبير الضرائب الروسي سيرغي ماغنتسكي، و20 مواطناً سعودياً، لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقاً للبيان، تضمنت القائمة نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، ومحمد الطبيقي خبير الطب الشرعي، ومصطفى محمد المدني الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية لإظهار أن خاشقجي خرج من القنصلية.

وأكد الوزير البريطاني أن العقوبات ستشمل منع دخول البلاد والتعامل مع البنوك البريطانية وتحقيق الدخل من الاقتصاد البريطاني.

وأشار إلى أن بريطانيا ستطبّق لأول مرة سياسة مختلفة عن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالعقوبات.

ومنذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، نفّذت بريطانيا نسختها الخاصة من قانون ماغنيتسكي الأمريكي الذي يسمح للسلطات بحظر أو مصادرة أصول مملوكة لأفراد مدانين بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وبعد 18 يوماً من الإنكار قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادثة، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.