سياسة
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قلق أممي من هجوم قاعدة الوطية والخارجية الليبية تحذر من "تصفية الحسابات"
قالت الأمم المتحدة إنها قلقة من تعرض قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة طرابلس، لقصف من طيران مجهول الهوية، فيما حذرت وزارة الخارجية الليبية من تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية.
قلق أممي من هجوم قاعدة الوطية والخارجية الليبية تحذر من "تصفية الحسابات"
في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران "مجهول الهوية"، قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الحكومة / Reuters
6 يوليو 2020

أعربت الأمم المتحدة الاثنين، عن قلقها من تعرض قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة طرابلس، لقصف من طيران مجهول الهوية، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "نذكّر جميع الأطراف بقرارات حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا من مجلس الأمن الدولي"، داعياً إلى "التزام تلك القرارات ومخرجات مؤتمر برلين".

واحتضنت العاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، خلص بيانه الختامي إلى ضرورة التزام وقف إطلاق النار، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث الأممي أن "هذه الأعمال تؤدي إلى إذكاء الصراع، وزيادة حدته على المدنيين"، وحثّ الجميع على "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأوضح دوجاريك أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، على اتصال بالأطراف الليبية كافة، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وفي ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران "مجهول الهوية" قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الحكومة، حسب مصدر عسكري تحدّث إلى وكالة الأناضول.

وأضاف المصدر أن القصف "لم يسفر عن خسائر بشرية، بل استهدف تجهيزات خاصة جُلبت مؤخراً لتعزيز القاعدة، بينها منظومة للدفاع الجوي".

من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية الليبية الاثنين، من تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية.

ودعا المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي في تغريدة، الليبيين إلى قطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل البلاد إلى "ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية".

وشدد القبلاوي على ضرورة ترك الخلافات وتوحيد الجهود لبناء ليبيا بإرادة وطنية خالصة.

وتشهد ليبيا صراعاً بين الحكومة الشرعية في طرابلس ومليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من دول عربية وأوروبية، الذي بدأ في أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه.

كما حقق الجيش الليبي مؤخراً، انتصارات ضد مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات في الجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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