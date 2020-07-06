سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الإسرائيلي ينفي حدوث الضم في الأيام القادمة
جددت إسرائيل تأجيلها تطبيق خطة ضم أراضي الضفة الغربية، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الضم لن يحدث في الأيام المقبلة، مشدداً على انشغال الحكومة الإسرائيلية في بحث سبل للحد من انتشار فيروس كورونا.
وزير الخارجية الإسرائيلي ينفي حدوث الضم في الأيام القادمة
إسرائيل لن تطبق خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية في الأيام القادمة / AFP
6 يوليو 2020

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن حكومته لن تضم أراضي فلسطينية بالضفة الغربية خلال الأيام المقبلة.

وأفاد أشكنازي لهيئة البث الإسرائيلية الاثنين، بأن الضم "ليس على جدول أعمال الحكومة اليوم أو غداً، التي كرّست اجتماعاتها الأحد والاثنين، لبحث سبل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ورداً على سؤال إن كان ذلك يعني أن خطط الضم قد تأجلت إلى أجل غير مسمى، رد أشكنازي: "لا أعلم، ولكن يمكنني القول إن وزارة الخارجية تعد تقييمات دبلوماسية، ووزارة الدفاع تعد تقييمات أمنية ستكون لها تأثيرات عميقة".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من الشهر الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حال دون ذلك.

وأشار أشكنازي إلى أنه تحادث هاتفياً مع 30 وزير خارجية، غالبيتهم من أوروبا، خلال الأسابيع الماضية، وقال: "أسمع ما يقولونه، وأعتقد أنه من الواضح ما نواجهه"، في إشارة إلى المعارضة الدولية لخطة الضم.

وأضاف: "سنأخذ المواقف الدولية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات".

وتابع: "أعتقد أن حكومة إسرائيل، بقيادة نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس ستحرص على سن عملية مسؤولة ومدروسة، وسنستمع إلى التقييمات ثم نتصرف".

وجدد أشكنازي دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المعروفة باسم صفقة القرن. وقال إن الصفقة المزعومة "تستجيب للأمرين اللذين يهمان معظم السكان في إسرائيل، وهما الأمن والحفاظ على الأغلبية اليهودية".

ولكنه استدرك: "الخطة يجب أن تتضمن التفاوض مع جيراننا".

وكان أشكنازي وغانتس قد أعلنا مراراً أنهما يريدان التفاوض على تنفيذ خطة الضم مع الفلسطينيين، والدول الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نحن نؤمن بعملية تحقيق السلام، وهذه ليست كلمة قذرة، لا نريد أن نلحق الضرر باتفاقيات السلام مع جيراننا".

وعارض المجتمع الدولي عملية الضم، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية في شهر مايو/أيار، أنها في حِلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us