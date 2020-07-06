قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن حكومته لن تضم أراضي فلسطينية بالضفة الغربية خلال الأيام المقبلة.

وأفاد أشكنازي لهيئة البث الإسرائيلية الاثنين، بأن الضم "ليس على جدول أعمال الحكومة اليوم أو غداً، التي كرّست اجتماعاتها الأحد والاثنين، لبحث سبل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ورداً على سؤال إن كان ذلك يعني أن خطط الضم قد تأجلت إلى أجل غير مسمى، رد أشكنازي: "لا أعلم، ولكن يمكنني القول إن وزارة الخارجية تعد تقييمات دبلوماسية، ووزارة الدفاع تعد تقييمات أمنية ستكون لها تأثيرات عميقة".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من الشهر الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حال دون ذلك.

وأشار أشكنازي إلى أنه تحادث هاتفياً مع 30 وزير خارجية، غالبيتهم من أوروبا، خلال الأسابيع الماضية، وقال: "أسمع ما يقولونه، وأعتقد أنه من الواضح ما نواجهه"، في إشارة إلى المعارضة الدولية لخطة الضم.

وأضاف: "سنأخذ المواقف الدولية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات".

وتابع: "أعتقد أن حكومة إسرائيل، بقيادة نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس ستحرص على سن عملية مسؤولة ومدروسة، وسنستمع إلى التقييمات ثم نتصرف".

وجدد أشكنازي دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المعروفة باسم صفقة القرن. وقال إن الصفقة المزعومة "تستجيب للأمرين اللذين يهمان معظم السكان في إسرائيل، وهما الأمن والحفاظ على الأغلبية اليهودية".

ولكنه استدرك: "الخطة يجب أن تتضمن التفاوض مع جيراننا".

وكان أشكنازي وغانتس قد أعلنا مراراً أنهما يريدان التفاوض على تنفيذ خطة الضم مع الفلسطينيين، والدول الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نحن نؤمن بعملية تحقيق السلام، وهذه ليست كلمة قذرة، لا نريد أن نلحق الضرر باتفاقيات السلام مع جيراننا".

وعارض المجتمع الدولي عملية الضم، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية في شهر مايو/أيار، أنها في حِلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.