سياسة
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مسؤول ليبي لـTRT عربي: البرلمان فوّض حكومة الوفاق للرد على هجوم الوطية
يبحث مجلس النواب الليبي الهجوم الذي تعرِّضه له قاعدة الوطية الجوية من قبل طيران أجنبي في عدة لجان، من ضمنها لجنة الدفاع والأمن القومي والخارجية.
مسؤول ليبي لـTRT عربي: البرلمان فوّض حكومة الوفاق للرد على هجوم الوطية
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي يؤكد بحث المجلس الهجوم الأخير الذي تعرضت له  قاعدة الوطية / TRT عربي
6 يوليو 2020

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أسعد الشرتاع الاثنين، إن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة الوطية الجوية من قِبل طيران أجنبي، وُضع على طاولة البحث في عدة لجان في المجلس، من ضمنها لجنة الدفاع والأمن القومي والخارجية.

وأضاف في سياق مقابلة مع TRT عربي: "مجلس النواب فوّض حكومة الوفاق للرد العسكري بالزمان والمكان المناسبين وحسب الإمكانات المتاحة على هجوم الوطية"، مشيراً إلى أن الهجوم جاء من قِبل دول "ترى أنه ليس في صالحها الرجوع للمفاوضات أو إيجاد حل سياسي بليبيا، وتريد القول إنها لا تزال موجودة وفاعلة في الملف الليبي".

ولفت إلى أن قصف قاعدة الوطية "مؤشر على أن الدول الكبرى التي تدعو للسلام لا تزال غير ممسكة بخيوط الأزمة الليبية، وهذه إشارة إلى أن مبادرة الحل السياسي لم تنضج بعد".

وقال إن محاولة عسكرة الآبار النفطية في ليبيا، "تهدف إلى تسهيل تهريب الوقود من المواني بعد تأمينها من قبل مرتزقة فاغنر الروسية".

وأكد أن "عبء تحرير المواني يقع على حكومة الوفاق الشرعية بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر، ويبدو أنها سوف تمضي في هذا بعد اتخاذ التدابير اللازمة وتحرير مدينة سرت".

ولفت الشرتاع إلى أن البرلمان الليبي على اتصال واسع من أجل إيصال صوت الشعب الليبي إلى دول العالم "قبل فترة وجيزة كانت لنا زيارة إلى الجزائر وتبعتها زيارات أخرى إلى تركيا، فيما يتعلق بالجزائر جرى تأكيد أن البرلمان الليبي الشرعي هو المنعقد في طرابلس، ولمّا استقبل عقيلة صالح هناك لم يوضع علم ليبيا إلى جانبه، ما يعني أنه استُقبل كشخصية سياسية فقط".

وبشأن العلاقات التركية الليبية، قال الشرتاع إن تركيا "هي الشريك الأول والاستراتيجي الأهم لليبيا على جميع الصعد، بخاصة الأمني والعسكري، وهي تساعد ليبيا في بناء المؤسسة العسكرية وإعادة تحديث المرافق العسكرية ومنها قاعدة الوطية وإعادة تأهيل القدرات العسكرية الليبية، وتوجد خطة تنموية كبيرة مع الجانب التركي".

وقال إن "تركيا نشطة جداً دبلوماسياً في الملف الليبي، وتقدم المساعدات الممكنة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وتوجد نقاط تقارب كبيرة بين الجانبين، والخطوات الاستراتيجية تجري بالتشاور مع الجانب التركي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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