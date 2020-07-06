سياسة
1 دقيقة قراءة
لندن.. مظاهرة تندد بحرب اليمن وتدعو لوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات
طالب متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن، الحكومات الغربية بوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات، بسبب الحرب الدائرة في اليمن، وندد المتظاهرون باستمرار الحرب.
لندن.. مظاهرة تندد بحرب اليمن وتدعو لوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات
المتظاهرون دعوا الحكومات الغربية لوقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات / AA
6 يوليو 2020

شهدت العاصمة البريطانية لندن الأحد، مظاهرة مندِّدة بالحرب على اليمن، وضد الدول الأوروبية التي تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

واجتمع المئات أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ليتوجهوا بعدها إلى مبنى رئاسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية ولافتات كتب عليها: "العدالة من أجل اليمن"، "أنقذوا اليمن"، "قاطعوا الإمارات"، "أوقفوا السعودية".

وطالب المتظاهرون خلال الكلمات، الحكومة البريطانية وحكومات الاتحاد الأوروبي بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وتزامنت المظاهرة مع أخرى أمام مبنى البرلمان البريطاني (قرب مبنى الحكومة) ضد العنصرية.

وشارك المتظاهرون ضد العنصرية في حملة المساعدات التي أطلقها المتظاهرون ضد الحرب على اليمن.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us