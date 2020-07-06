سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا.. الإصابات تتخطى 11.5 مليون عالمياً والهند في المركز الثالث
تفوقت الهند على روسيا وباتت في المركز الثالث دولياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
كورونا.. الإصابات تتخطى 11.5 مليون عالمياً والهند في المركز الثالث
الهند سجلت نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا / Reuters
6 يوليو 2020

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 11.5 مليون حالة الاثنين، فيما تخطى عدد المتعافين من الفيروس 6.5 مليون.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد تطورات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس عالمياً أكثر من 11 مليوناً و503 آلاف.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات العالمية بمليونين و972 ألفاً و224، تلتها البرازيل بمليون و579 ألفاً و837، ثم الهند بـ697 ألفاً و836.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن عدد المتعافين من كورونا حول العالم بلغ أكثر من 6 ملايين و523 ألفاً.

وتصدرت الولايات المتحدة أيضاً قائمة المتعافين عالمياً بمليون و285 ألفاً و117، تلتها البرازيل بـ978 ألفاً و615، وروسيا بـ450 ألفاً و750.

أما وفيات كورونا، فقد تجاوزت 535 ألفاً حول العالم، وفق معطيات الموقع نفسه.

الهند تتفوق على روسيا

أظهرت أحدث بيانات تسجيل الهند نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتفوق بذلك على روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية الاثنين، إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي سُجِّلت يوم الأحد وبلغت نحو 25 ألف حالة.

وسجل نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير/كانون الثاني.

وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وشهدت الهند عدداً من حالات الإصابة يزيد ثماني مرات عن الصين التي تُماثلها في عدد السكان ونشأ فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقال المسؤولون إنهم ألغوا قراراً بإعادة فتح تاج محل أشهر أماكن الجذب السياحي بالهند، في مدينة أجرا الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي، بعد سلسلة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us