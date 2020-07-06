تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 11.5 مليون حالة الاثنين، فيما تخطى عدد المتعافين من الفيروس 6.5 مليون.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد تطورات كورونا، بلغ عدد المصابين بالفيروس عالمياً أكثر من 11 مليوناً و503 آلاف.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات العالمية بمليونين و972 ألفاً و224، تلتها البرازيل بمليون و579 ألفاً و837، ثم الهند بـ697 ألفاً و836.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن عدد المتعافين من كورونا حول العالم بلغ أكثر من 6 ملايين و523 ألفاً.

وتصدرت الولايات المتحدة أيضاً قائمة المتعافين عالمياً بمليون و285 ألفاً و117، تلتها البرازيل بـ978 ألفاً و615، وروسيا بـ450 ألفاً و750.

أما وفيات كورونا، فقد تجاوزت 535 ألفاً حول العالم، وفق معطيات الموقع نفسه.

الهند تتفوق على روسيا

أظهرت أحدث بيانات تسجيل الهند نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتفوق بذلك على روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية الاثنين، إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي سُجِّلت يوم الأحد وبلغت نحو 25 ألف حالة.

وسجل نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير/كانون الثاني.

وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وشهدت الهند عدداً من حالات الإصابة يزيد ثماني مرات عن الصين التي تُماثلها في عدد السكان ونشأ فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقال المسؤولون إنهم ألغوا قراراً بإعادة فتح تاج محل أشهر أماكن الجذب السياحي بالهند، في مدينة أجرا الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي، بعد سلسلة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة.