سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 6 يوليو/تموز 2020
أردوغان: أحبطنا جميع المكائد ضدنا في شرق المتوسط / AA
6 يوليو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن تركيا أحبطت جميع المكائد ضدها في شرق المتوسط، وحركة النهضة التونسية تقول إن السبسي رفض عرضاً مالياً خيالياً من الإمارات لإقصائها.

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أردوغان: أحبطنا جميع المكائد ضدنا في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أحبطت كل المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط. [TRT عربي]

وأكد أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب عن الطاقة، ولن تتهاون مع المساس بحقوقها المنبثقة عن القانون الدولي في هذا الخصوص، وأن عمليات التنقيب التركية عن الطاقة في البحار بدأت عبر الاستعانة بسفينتي التنقيب "فاتح" و"ياووز". [الأناضول]

حركة النهضة التونسية: السبسي رفض عرضاً مالياً خيالياً من الإمارات لإقصائنا

ذكر قيادي في حركة النهضة التونسية أن الإمارات حاولت إغراء الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بعرض مالي خيالي مقابل إقصاء النهضة من الحكم ومن الحياة السياسية. [TRT عربي]

وأكد عبد الكريم الهاروني القيادي في الحركة، أن السبسي كرجل دولة وطني رفض هذا العرض، وأكد أن تونس ليست للبيع، وأنها دولة مستقلة وشعبها حر وتعرف مصلحتها. [الأناضول]

وأوضح الهاروني "تونس ليست بلد الانقلابات، وجيشنا منحاز للثورة وملتزم بالديمقراطية ويتقدم معركتنا ضد الإرهاب ويحظى باحترام كل التونسيين، ولا يمكن تزييف الانتخابات في تونس لأنها تجري بإشراف هيئة مستقلة، وبمراقبة المجتمع المدني والإعلام الحر." [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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