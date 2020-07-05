سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
قصف طائرات إسرائيلية مواقع في قطاع غزة، وذلك بعد أن زعم جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه بلدات إسرائيلية.
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق لقطاع غزة / AP
5 يوليو 2020

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، مواقع مختلفة في قطاع غزة مخلفة أضراراً جسيمة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال أغار على مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، إضافة إلى مواقع أخرى في مواقع متفرقة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن رصد إطلاق صاروخ ثالث من قطاع غزة اعترضته منظومة الدفاع الصاروخي.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن "القبة الحديدية اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال جيش الاحتلال، في بيان، إنه رصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل، دون أن يجري اعتراض أي منهما.

ولم يوضح البيان مكان سقوط الصاروخين وإن كان ذلك قد أسفر عن أضرار بشرية أو مادية.

وبين الفينة والأخرى، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة، لكن منذ بدء أزمة كورونا في مارس/آذار الماضي تشهد الحدود هدوءاً نسبياً.

ولم تعلن على الفور أيّة جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ الثلاثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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