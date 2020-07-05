سياسة
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مسؤول إيراني: حريق منشأة نطنز النووية خلّف ضرراً جسيماً
صرح مسؤول نووي إيراني أن الحريق الذي اندلع بمنشأة نطنز النووية الخميس الماضي أحدث أضراراً جسيمة قد تتسبب في تباطؤ تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط
مسؤول إيراني: حريق منشأة نطنز النووية خلّف ضرراً جسيماً
اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية تسبب في أضرار جسيمة  / Reuters
5 يوليو 2020

قال مسؤول نووي إيراني الأحد إن الحريق الذي اندلع بمنشأة نطنز النووية الخميس الماضي أحدث أضراراً جسيمة قد تبطئ من عملية صنع أجهزة طرد مركزي متطورة.

وحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الحادث قد يتسبب في تباطؤ تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط.

وأضاف أن إيران ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر، مشيراً إلى أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.

وذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجمعة، إن سبب الحادث واندلاع النيران بالموقع قد تحدد وسيُعلن عنه لاحقاً، كما صرح بعض المسؤولين الإيرانيين أن الحادث قد يكون بسبب عمل تخريبي إلكتروني فيما حذر أحدهم من أن طهران ستنتقم من أي دولة تشن مثل هذه الهجمات ضدها.

ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي يقع معظمها تحت الأرض هي إحدى عدة منشآت إيرانية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتشهد إيران في الآونة الأخيرة عدة حوداث مماثلة، ويقع حادث نطنز ضمن سلسلة من الحرائق والانفجارات التي أصابت مرافق بأنحاء إيران، بعضها حدث في مواقع حساسة.

ففي يوم الثلاثاء الماضي، لقي 19 شخصاً حتفهم في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران وقال مسؤول إن تسريباً للغاز تسبب في الانفجار.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية حيث يجري فيها عمليات تطوير أسلحة، وقالت السلطات إن سببه تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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