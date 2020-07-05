أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بعموم البلاد، تجاوزت 180 ألفاً.

وحسب بيانات حديثة نشرتها الوزارة، فقد بلغت حصيلة المتعافين 180 ألفاً و680، إثر تسجيل ألف و188 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس ألفاً و148 إصابة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 205 آلاف و758، كما رصدت الوزارة 19 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و225.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، معلقاً على البيانات، في تغريدة له عبر تويتر، إن أعداد المرضى بالعناية المركزة في ارتفاع.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الصحة التركي أن نسب الوفيات بفيروس كورونا في تركيا هي الأقل أوروبياً، حيث تجري تركيا يومياً ما لا يقل عن 50 ألف اختبار للكشف عن كورونا.