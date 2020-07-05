سياسة
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حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 180 ألفاً
أعلنت تركيا أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بعموم البلاد تجاوزت 180 ألفاً، وحسب أحدث معطيات، فقد بلغت أعداد الإصابات ألفاً و148 إصابة خلال آخر 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 205 آلاف و758، وجرى رصد 19 وفاة جديدة لتصبح الوفيات 5 آلاف و225
حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 180 ألفاً
حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا تجاوزت 180 ألفاً / Reuters
5 يوليو 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بعموم البلاد، تجاوزت 180 ألفاً.

وحسب بيانات حديثة نشرتها الوزارة، فقد بلغت حصيلة المتعافين 180 ألفاً و680، إثر تسجيل ألف و188 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس ألفاً و148 إصابة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 205 آلاف و758، كما رصدت الوزارة 19 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و225.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، معلقاً على البيانات، في تغريدة له عبر تويتر، إن أعداد المرضى بالعناية المركزة في ارتفاع.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الصحة التركي أن نسب الوفيات بفيروس كورونا في تركيا هي الأقل أوروبياً، حيث تجري تركيا يومياً ما لا يقل عن 50 ألف اختبار للكشف عن كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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