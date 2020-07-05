سياسة
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الدفاع الليبية: قصف قاعدة الوطية محاولة يائسة وردّنا سيكون بالوقت المناسب
اعتبرت وزارة الدفاع الليبية، الأحد، قصف قاعدة الوطية الجوية (غرب) "محاولة يائسة لتحقيق نصر معنوي"، وشددت على أن الرد سيكون رادعاً في الوقت والمكان المناسبين.
الدفاع الليبية: قصف قاعدة الوطية محاولة يائسة وردّنا سيكون بالوقت المناسب
اعتبرت وزارة الدفاع الليبية، قصف قاعدة الوطية الجوية "محاولة يائسة لتحقيق نصر معنوي" / Reuters
5 يوليو 2020

اعتبرت وزارة الدفاع الليبية، الأحد، قصف قاعدة الوطية الجوية (غرب) "محاولة يائسة لتحقيق نصر معنوي"، وشددت على أن الرد سيكون رادعاً في الوقت والمكان المناسبين.

وقال وكيل الوزارة، العقيد صلاح النمروش، في بيان إن "قصف قاعدة الوطية الجوية محاولة بائسة ويائسة لتحقيق نصر معنوي رداً على الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش الليبي على الأرض".

وأضاف النمروش، أن "القصف نفذه طيران أجنبي جبان داعم لمجرم الحرب (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، وسيكون الرد الرادع عليه في الوقت والمكان المناسبين".

واعتبر أن القصف "يؤكد استمرار مجرم الحرب (حفتر) في عدوانه على الحكومة الشرعية وبمباركة الدول الداعمة له".

وأشار إلى أن الطيران الأجنبي الداعم لحفتر نفذ منذ بداية العدوان على الغرب الليبي في أبريل/نيسان 2019، العشرات من الضربات التي استهدفت مرافق مدنية وتسببت في مقتل مدنيين ليبيين وأجانب.

وأكد النمروش، أن الاستراتيجية العامة لمعركة قوات الحكومة الليبية هي "السيطرة على تراب البلاد كافة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي".

وفي ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران مجهول قاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها قوات الحكومة، بحسب مصدر في الجيش.

وقال المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول إن القصف "لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي جرى جلبها مؤخراً لتعزيز القاعدة من ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

وأشار المصدر إلى أن القاعدة تتعرض لأول مرة للقصف، منذ أن أحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة عليها في 18 مايو/أيار الماضي.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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