أكملت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، بناء 7 آلاف منزل مؤقت للنازحين في محافظة إدلب السورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة الهيئة في حملة "لنكن سقفاً للمظلومين" التي أطلقتها منظمات مدنية ومؤسسات تركية لبناء 120 ألف منزل مؤقت للنازحين السوريين في إدلب.

وتخطط هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، لبناء 20 ألف منزل مؤقت للنازحين السوريين في إدلب، في إطار الحملة.

وبدأت الهيئة تسليم قسم من المنازل إلى النازحين، فيما تواصل بناء المنازل المتبقية.

وقال المسؤول الإعلامي للهيئة سليم طوسون، إن مشروع بناء منازل مؤقتة للسوريين في إدلب بدأ العام الماضي، مع تزايد أعداد المتدفقين إلى المدينة بكثرة.

وأوضح أن الهدف من هذه الحملة، تأمين مأوى للنازحين يقيهم برد الشتاء وحر الصيف، وإنقاذهم من الظروف المعيشية الصعبة داخل الخيم.

وأضاف أن الهيئة ستستمر في بناء المنازل المؤقتة لحين الوصول إلى 20 ألف منزل.

وفي إطار حملة أطلقتها منظمات مدنية تركية بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، قدّم أعضاء الحكومة التركية والوزراء تبرعات لبناء منازل مؤقتة في إدلب، إذ تكفّل الوزراء خلال اجتماع الحكومة في 29 يونيو/حزيران الماضي، بتلبية نفقات بناء 490 منزلاً.