سياسة
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بسبب كورونا... تمديد حالة الطوارئ في فلسطين للشهر الخامس
أعلن الرئيس الفلسطيني تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بموجب مرسوم لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا في فلسطين، وفُرضت حالة الطوارئ لأول مرة في 3 مارس/آذار الماضي، لمدة 30 يوماً ويجري تجديدها منذ ذلك الوقت.
بسبب كورونا... تمديد حالة الطوارئ في فلسطين للشهر الخامس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا / AA
5 يوليو 2020

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً أخرى، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

وجاء في المرسوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) "إعلان حالة الطوارئ لـ30 يوماً تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا؛ وتستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (..) وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأعلن عباس، حالة الطوارئ لأول مرة في 3 مارس/آذار الماضي، لمدة 30 يوماً ويتم تجديدها منذ ذلك الوقت.

وارتفع إجمالي الإصابات في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة) بما فيها القدس، حتى مساء السبت إلى 4250، تعافى منها 637، وتم تسجيل 16 حالة وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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