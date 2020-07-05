سياسة
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أردوغان: أحبطنا جميع المكائد ضدنا في شرق المتوسط
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده أحبطت جميع المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط.
أردوغان: أحبطنا جميع المكائد ضدنا في شرق المتوسط
أكد الرئيس التركي أن بلاده أحبطت كافة المكائد التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط / AA
5 يوليو 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده أحبطت كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تشغيل محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بولاية أوردو شمال البلاد.

وقال أردوغان : "أحبطنا المكائد والمؤامرات كافة التي تُحاك ضدنا في شرق المتوسط".

وفيما يخص استثناء الاتحاد الأوروبي لتركيا من رفع قيود السفر، قال أرد وغان: "نوايا الاتحاد الأوروبي واضحة للعيان، من خلال تفضيل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا".

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن بلاده رفعت إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المحلية والمتجددة إلى 66% من إجمالي الإنتاج خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

وأضاف أردوغان: "حللنا في المرتبة الثانية أوروبياً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة العام الماضي".

وأكد خلال كلمته، أن بلاده أظهرت للجميع أنها لم تستسلم للوباء عبر مواصلة دعم الاستثمارات والإنتاج وتوفير فرص العمل، بينما انغلقت بقية دول العالم على نفسها.

وأفاد بأن تركيا ستفتح أول مصنع محلي للألواح الشمسية المتكاملة خلال أغسطس/آب المقبل.

وأضاف أردوغان أن تركيا أكدت عزمها على تحقيق أهداف 2023 عبر مواصلة استثماراتها إلى جانب الخدمات الصحية خلال فترة تفشي وباء كورونا.

ونوّه بانعكاس بيئة الثقة إيجابياً على استثمارات الطاقة في تركيا بعد إنشاء هذه البيئة عبر بذل جهود كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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