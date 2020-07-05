أكدت مصادر عسكرية لـTRT عربي أن طيراناً حربياً أجنبياً أغار على قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها قوات الحكومة.

وقالت المصادر إن المقاتلات التي شنّت هجوماً على القاعدة حديثة، وليست من بين الطائرات التي دعمت بها روسيا مرتزقة فاغنر المتمركزة بقاعدة الجفرة، مضيفة أن القصف لم يسفر عن أي أضرار.

من جانبه قال مصدر في الجيش مفضلاً عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "قاعدة الوطية تعرضت أمس لقصف طيران حربي مجهول، وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وأضاف المصدر أن القصف "لم يسفر عن خسائر بشرية، بل استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي جُلبت مؤخراً لتعزيز القاعدة، من ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

وأشار المصدر إلى أن القاعدة تتعرض لأول مرة للقصف، منذ أحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة عليها في 18مايو/أيار الماضي.

وحتى الساعة لم تعقّب الحكومة ولا الجيش الليبي على تلك الأنباء.

ومؤخراً حقق الجيش الليبي انتصارات على ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.