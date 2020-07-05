قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن "جهات كثيرة تحاول أن تتدخل بملفات المغرب، وتحاول أن تشوش عليه وعلى نجاحاته وتهاجم قياداته السياسية، وتعرضت البلاد لحملات ظالمة، لكن الشعب واجهها".

جاء ذلك في لقاء بحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، نُظم في وقت متأخر من ليل السبت.

والشهر الماضي اتهم "الذباب الإلكتروني" التابع للإمارات، الحكومة المغربية بالفشل في مواجهة أزمة كورونا وعدم توفير احتياجات المواطنين، بلغت حد اعتبار البلاد مقبلة على "مجاعة".

وأطلق إعلاميون ومغاربة هاشتاغ "شكراً العثماني"، تصدر قائمة الوسوم في المغرب.

وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة المغربية خلال اللقاء، إن حملة "شكراً العثماني" تبيّن مدى وعي المجتمع، في مواجهة هذه الحملات.

وأضاف العثماني أن "الشعب المغربي يعي أن جهات أجنبية تريد أن تضر باستقرار البلاد، وتريد أن تتدخل في شؤونه الداخلية وتملي عليه قراراته"، مشيراً إلى أن بلاده "ترفض هذا التدخل".

ولفت إلى أن "العاهل المغربي محمد السادس يحافظ على استقلالية القرار داخلياً وخارجياً". واتهم العثماني بعض الدول الخارجية بأنها "تحسد البلاد على نجاحاتها".

وتشهد علاقات المغرب مع الإمارات حالة من "التوتر الصامت"، بسبب تباعد المواقف بين الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017.