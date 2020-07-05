قال مسؤولون أمريكيون، إن البيت الأبيض سوف يبتّ خلال 45 يوماً في قضية ضمّ إسرائيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" الأحد، عن مسؤولين وصفتهم بالبارزين في البيت الأبيض، قولهم لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلاين، إن واشنطن ستصدر قراراً بشأن موافقتها أو رفضها لعملية الضم، في فترة ما بين شهر و45 يوماً.

وأوضح المسؤولون أنّ "احتمال موافقة واشنطن على خطة السيادة يزيد على 50%".

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات، وهو ما يعادل نحو 30% من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، شريطة أن تتمّ بالتنسيق معها، وموافقة حزب "أزرق أبيض" شريك حزب الليكود في الائتلاف الحكومي الحالي، على المخطط.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضمّ في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.