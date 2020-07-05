سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم عدم وجود إصابات.. اليونان تستخدم كورونا ذريعة لعزل مخيمات اللاجئين
تستخدم الحكومة اليونانية جائحة كورونا ذريعة لإغلاق مخيمات اللاجئين، والحدّ من حركة تنقُّل طالبي اللجوء، إذ مدّدت تدابير العزل المرتبطة بجائحة كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة على أراضيها، على الرغم من عدم وجود إصابات هناك.
رغم عدم وجود إصابات.. اليونان تستخدم كورونا ذريعة لعزل مخيمات اللاجئين
أكثر من 32 ألفاً من طالبي اللجوء في الجزر الخمس ببحر إيجه في مخيمات تتسع لـ5 آلاف و400 شخص / AFP Archive
5 يوليو 2020

ندّدت منظمة "أطباء بلا حدود" السبت، بتمديد اليونان تدابير العزل المرتبطة بجائحة كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة على أراضيها.

وقال ماركو ساندروني، منسق المنظمة في مخيم موريا بمقاطعة ليسبوس اليونانية، في تصريح صحفي، إن "سبب العزل في المخيمات لا يمكن ربطه بالصحة العامة".

وأشار مندداً بهذه الخطوة إلى "عدم وجود إصابات في المخيمات".

ويرى مراقبون أن "الحكومة اليونانية تستخدم جائحة كورونا ذريعة لإغلاق مخيمات اللاجئين والحد من تنقُّل طالبي اللجوء".

وفي 21 مارس/آذار الماضي فرضت وزارة الهجرة إجراءات العزل بالمخيمات، ومُدّدت السبت حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

ويمكن للمهاجرين وطالبي اللجوء مغادرة المخيمات بين السابعة صباحاً والتاسعة مساءً، ضمن مجموعات أقلّ من عشرة أشخاص، وبما لا يزيد على 150 شخصاً في الساعة، وفق الوزارة.

واليونان التي سجلت حتى السبت 192 وفاة و3 آلاف و511 إصابة بكورونا، لم تتضرر مثل عديد من الدول الأوروبية الأخرى بالجائحة، ولم تسجل أي وفيات في مخيمات المهاجرين.

وفي الجزر الخمس ببحر إيجه أكثر من 32 ألفاً من طالبي اللجوء، في مخيمات تتسع لـ5 آلاف و400 شخص.

والحكومة بصدد نقل آلاف المهاجرين إلى البر الرئيسي، في وقت بدأت فيه السلطات السماح بدخول زوار أجانب لتعزيز الموسم السياحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us