أصيب أكثر من 11.29 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتوفي 529,505​ أشخاص، فيما سُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129,730 حالة وفاة ومليونَين و856,239 حالة إصابة، إذ سجّلت السبت 43,742 ألف إصابة جديدة، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 129,657 شخصاً، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سُجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تُظهِر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 64,265 حالة وفاة ومليوناً و577,004 ‬حالات إصابة، أما روسيا فجاءت في المركز الثالث مسجلة 10027 حالة وفاة و674515 حالة إصابة.

وأصبحت المكسيك السبت خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات إذ بلغت 30,366 وفاة، متقدّمة بذلك على فرنسا، حسبما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية.

وقال خوسيه لويس ألوميا، مدير قسم الأمراض الوبائية في وزارة الصحّة خلال مؤتمر صحفي، إنّه "لغاية اليوم توُفي 30,366 شخصاً ممّن أتت نتائج فحوصاتهم المخبرية إيجابية".

وأضاف أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ 252,165 بعدما سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 6914 إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشّي الوباء في البلاد.

أما على صعيد القارّة الأمريكية التي أصبحت مركز الوباء في العالم، فالمكسيك هي ثالث أكثر الدول تضرّراً من الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

في السياق ذاته، سجّلت جنوب إفريقيا مساء السبت 10,853 إصابة جديدة في حصيلة يومية قياسية يُخشى أن تؤشر إلى طفرة في تفشّي وباء كوفيد-19 في هذا البلد، حسب بيانات رسمية.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى 187,977 شخصاً، فيما توُفّي خلال الـ24 ساعة الماضية 74 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء إلى 3,026 شخصاً.

وتتوقع السلطات الصحية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد مع رفع تدابير الإغلاق التي فُرضت في 27 مارس/آذار، في حين تتوقع السلطات الاقتصادية أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تزيد على 7% هذا العام في أضخم انكماش منذ 90 عاماً.