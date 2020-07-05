سياسة
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قصفها حفتر.. 190 طالباً في الكلية العسكرية بطرابلس يستكملون دراستهم بتركيا
قال المتحدث باسم الكلية العسكرية بطرابلس، إن الدفعتين اللتين استهدفهما طيران حفتر في أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك.
قصفها حفتر.. 190 طالباً في الكلية العسكرية بطرابلس يستكملون دراستهم بتركيا
190 طالباً ليبياً في الكلية العسكرية التي قصفها حفتر يستكملون دراستهم في تركيا / Reuters
5 يوليو 2020

أعلن الجيش الليبي السبت، أن 190 من طلاب الكلية العسكرية بطرابلس، الذين كانوا يدرسون بها في أثناء قصف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لها أوائل العام الجاري، غادروا إلى تركيا لاستكمال دراستهم.

جاء ذلك على لسان العميد طيار سعيد المالطي، المتحدث باسم الكلية العسكرية، حسب ما نقلته صفحة عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش على فيسبوك.

وقال المتحدث إن دفعتي المستجد (في بداية دراستهم) والمتقدم (بسنوات الدراسة) الذين استهدفهم طيران حفتر في أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك (لم يذكرها).

وأوضح أن "دفعة المستجد تضمّ 25 طالباً، وستستغرق دراستهم 22 شهرًا، فيما تضم دفعة المتقدم 165 طالباً وستستغرق دراستهم 5 أشهر".

وأشار إلى أن "خيار إكمال دراستهم بالخارج كان مطروحاً لدينا منذ أشهر نظراً لتأثر الطلاب من القصف الذي استهدفهم والمشاهد المؤلمة التي عاشوها".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالباً وإصابة 33 آخرين.

وأعلنت الحكومة الليبية آنذاك، أن الهجوم وقع بطائرة مسيرة صينية الصنع، زوّدت بها الإمارات قوات حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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