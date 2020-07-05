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رئيس البرلمان الكويتي يؤكد وجوب مواجهة غطرسة إسرائيل بمواقف عملية٬ وأربع حالات انتحار خلال 24 ساعة في لبنان.

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رئيس البرلمان الكويتي: يجب مواجهة غطرسة إسرائيل بمواقف عملية

وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، القرار الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية بـ"الغطرسة"، داعياً إلى مقابلته بمواقف عربية ودولية عملية. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم عقب اتصاله برئيس الاتحاد البرلماني العربي، نظيره الأردني عاطف الطراونة.

ووفق بيان للبرلمان الكويتي الجمعة، قال الغانم: "باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة، نؤكد رفضنا التام للخطوات الأحادية الإسرائيلية العدائية واستعدادنا للعمل مع البرلمانات العربية والصديقة في كل محفل برلماني قاري ودولي لفضح ممارسات الاحتلال وتشكيل رأي عامّ شعبي دولي ضد تلك الممارسات". [TRT عربي]

وشدد الغانم على رفض بلاده الخطط الإسرائيلية لضمّ غور الأردن، وعلى "وجوب أن تُقابَل بموقف عربي ودولي حاسم". [الأناضول]

وتابع: "الغطرسة الإسرائيلية في المضي قدماً بإجراءات ضم غور الأردن، يجب أن تُقابَل بمواقف عربية ودولية عملية تترجم رفض المجتمع الدولي القاطع لتجاوز قرارات الشرعية الدولية، بخاصة تلك المتعلقة بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967". [الأناضول]

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة. [الأناضول]

لبنان.. أربع حالات انتحار خلال 24 ساعة

أفادت مصادر لبنانية بأن شخصين أقدما السبت على الانتحار، بعد تسجيل حالتين أخريين خلال 24 ساعة.

وحسب إعلام محلي، أطلق المواطن اللبناني خالد يوسف النار على نفسه جنوبي البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي. [TRT عربي]

كما ذكرت أن رجلاً مسنّاً يُدعى "توفيق ف.ح"، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله لأنه يعاني مرضاً مزمناً. [TRT عربي]

والجمعة استفاق اللبنانيّون على حادثتَي انتحار لمواطنَين اثنين، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ووفق مراسل الأناضول، فإن المواطن علي محمد الهق، انتحر بعد أن أطلق النار على نفسه في شارع الحمراء، وسط العاصمة بيروت، بسبب معاناته من أعباء مالية. [الأناضول]

كما عثرت الشرطة اللبنانية الجمعة على جثمان مواطن آخر مشنوق في منزله قرب مدينة صيدا (جنوب)، بعد أن كان يعاني في الفترة الأخيرة ضائقةً ماليةً، وفق إعلام محلي. [الأناضول]