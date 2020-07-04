سياسة
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سد النهضة: السودان تقول الخلاف محدود ومصر تؤكد لا توافق حتى الآن
بعد انتهاء ثاني أيام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، السودان تصرح أن الخلافات "محدودة"، فيما تؤكد مصر أن المفاوضات أظهرت عدم وجود توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني حتى الآن.
سد النهضة: السودان تقول الخلاف محدود ومصر تؤكد لا توافق حتى الآن
أكدت مصر أن المفاوضات أظهرت عدم وجود توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني / AP
4 يوليو 2020

انتهت السبت، ثاني أيام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، وسط حديث سوداني عن أن الخلافات "محدودة"، وتأكيد مصري أن "لا توافق حتى الآن".

جاءت التصريحات السودانية في بيان لوزارة الري قالت فيه "شهد اليوم الثاني استعراض وجهات نظر الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني، وملاحظات كل طرف".

وأضافت: "الخلافات (لم تحددها) التي تبقت محدودة، ومن الممكن التواصل لاتفاق بشأنها"، موضحة أن "إبرام اتفاق يتطلب مزيداً من الجهد والإرادة السياسية".

فيما أكدت وزارة الري المصرية في بيانها: "استكملت كل دولة في اليوم الثاني استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة"، مضيفة "أظهرت (المفاوضات) أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني".

وتابع البيان "جرى الاتفاق على استكمال النقاشات الأحد عبر عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كلّ على حدة في إطار حل النقاط الخلافية" وهو ما أكده البيان السوداني، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الإثيوبي عن مسار المفاوضات.

والجمعة، جرى استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية (عبر تقنية الفيديو) لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي،

ويشارك في الاجتماعات "مراقبون من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضيته وخبرائه القانونيين"، حسب بيانات رسمية لمصر والسودان.

ويتحدث الجانب المصري عن نقاط رئيسية للخلاف مع إثيوبيا ليست متعلقة فقط بالتأثير على حصته المائية (55.5 مليار متر مكعب)، لكن تمتد أيضاً إلى مخاوف بشأن أمان السد وإمكانية انهياره، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، بجانب أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع والتعاون في إدارة السدود.

فيما يصر الجانب الإثيوبي على أنه لا يستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وأن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.

وتعثرت المفاوضات على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، عقب قمة مصغرة برعاية الاتحاد الافريقي، التوافق على تشكيل لجنة خبراء للدول الثلاث بحضور المراقبين، لـ"بلورة اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، وسط تمسك إثيوبي بإتمامه في يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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