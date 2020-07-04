أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، نجاح الاختبار الثاني لصاروخ "أطمجة" البحري، بإصابة هدفه بمدى يتجاوز 200 كيلو متر.

وذكر دمير على صفحته في تويتر، إصابة الصاروخ تركي الصنع، هدفه على مسافة تزيد عن 200 كيلو متر.

وقال: "صاروخ أطمجة حلق بعيداً هذه المرة، أدى الوظائف المنتظرة منه بشكل كامل. نستعد لإدارج الصاروخ الجوال في ترسانة الجيش التركي".

تجدر الإشارة إلى أنّ أول اختبار للصاروخ جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وأطلق من سفينة "قينالي أدا" الحربية.

و"أطمجة" وتعني بالتركية الصقر، هو أول صاروخ كروز بحري تركي، من إنتاج شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

ومع دخوله ترسانة الجيش التركي، سيستغني الأخير عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.