سياسة
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فرنسا.. تحقيق حول إدارة أزمة كورونا يشمل رئيس الوزراء المستقيل
أصدر النائب العامّ الفرنسي لدى محكمة التمييز بباريس فرنسوا مولان الجمعة، بياناً قال فيه إن السلطات الفرنسية تعتزم فتح تحقيق قضائي حول إدارة ازمة تفشي وباء كورونا، بما يطال رئيس الوزراء المستقيل إدوارد فيليب.
فرنسا.. تحقيق حول إدارة أزمة كورونا يشمل رئيس الوزراء المستقيل
التحقيقات القضائية حول إدارة أزمة انتشار كورونا في فرنسا ستطال رئيس الوزراء المستقيل إدوارد فيليب / AFP
4 يوليو 2020

تعتزم السلطات الفرنسية فتح تحقيق قضائي حول إدارة أزمة تفشي وباء كورونا، ويطال التحقيق رئيس الوزراء المستقيل إدوارد فيليب، ووزيرَي الصحة السابقين أوليفييه فيران وأنييس بوزين.

جاء ذلك في بيان أصدره الجمعة النائب العامّ الفرنسي لدى محكمة التمييز بباريس فرنسوا مولان.

وأوضح النائب العامّ أنهم فحصوا 53 طلباً من إجمالي 90 طلباً قُدِّمت بخصوص عملية إدارة أزمة كورونا، وأن 9 طلبات فقط مما فُحِص قُبلت.

وسيتقدّم مولان بادعائه أمام لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة، وهي ستتولى التحقيقات، وفقاً للبيان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الرئاسة الفرنسية تعيين جون كاستيكس رئيساً جديداً للوزراء، بعد إعلانها استقالة فيليب من منصبه.

وجاءت استقالة فيليب قُبيل تعديل وزارى ينفّذه الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف زيادة أنصار البيئة في فريقه وكسب أصوات الناخبين.

ويسعى ماكرون لفتح صفحة جديدة للعامين المتبقيين من ولايته، والتركيز على جهود إنعاش الاقتصاد الفرنسي المتضرر بشدة من أزمة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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