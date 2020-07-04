سياسة
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تركيا: انتقاد الانقلابيين في مصر لعملياتنا ضد الإرهاب "كوميديا سوداء"
قالت الخارجية التركية إن إدانة مصر عمليتَي "المخلب النسر" و"المخلب النمر" للجيش التركي ضد الإرهابيين شمالي العراق، تُعد "كوميديا سوداء"، وأوضحت الخارجية أن مثل هذه التصريحات "لا تخدم الشعب العراقي بل تندرج ضمن مساعٍ تخدم أجندات تنظيم PKK الإرهابي".
تركيا: انتقاد الانقلابيين في مصر لعملياتنا ضد الإرهاب "كوميديا سوداء"
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية يقول إن تصريحات مصر تندرج ضمن مساعٍ تخدم أجندات  تنظيم PKK الإرهابي الملوثة يداه بالدماء / AA
4 يوليو 2020

اعتبرت الخارجية التركية أن إدانة مصر عمليتي "المخلب النسر" و"المخلب النمر"، للجيش التركي ضد الإرهابيين شمالي العراق، "كوميديا سوداء".

جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الخارجية حامي أقصوي الجمعة، حول انتقاد مصر العمليات التركية ضد إرهابيي PKK شمالي العراق.

وقال أقصوي إنّ "بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية بحق عمليتَي المخلب النمر والمخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، الذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان دولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول".

ولفت إلى أن "إدانة الواصلين إلى سدة الحكم عبر انقلاب، للعمليات التركية ضد الإرهاب، وتهديدهم بالتدخل في ليبيا لدعم (الجنرال خليفة) حفتر الانقلابي مثلهم، تُعد كوميديا سوداء".

وشدد أقصوي على أن "مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت، بل تندرج ضمن مساعٍ تخدم أجندات تنظيم PKK الإرهابي الملوثة يداه بالدماء".

وقال إن تركيا ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب الشعب العراقي المغتصَبة حقوقه من قبل PKK وداعميه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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