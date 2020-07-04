أعلن الجيش الليبي الجمعة رصد طائرات مسيرة إماراتية وأخرى حربية روسية، تجوب سماء منطقة غرب مدينة سرت وشرق مدينة مصراتة (شمال غرب).

وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن قواته "رصدت الجمعة طائرات مسيرة إماراتية كانت تجوب سماء المنطقة".

وأضاف دراه في تصريح صحفي، أن "القوات رصدت أيضاً طائرات روسية من نوع ميغ-29 تجوب سماء منطقة جنوب أبوقرين (200 كلم شرق العاصمة طرابلس)".

وأوضح القيادي العسكري الليبي أنهم "الآن يرصدون جميع تحركات مليشيات حفتر في المنطقة".

والجمعة كشف الجيش الليبي عن تمكُّن قواته البحرية، خلال فترة الهجوم على طرابس، من ضبط إحدى السفن الإماراتية تزوّد طائرات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالوقود.

ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة بالدعم الذي تقدمه الإمارات لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومؤخراً حقّق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، مما دعا بلداناً داعمة لحفتر، بينها الإمارات، إلى تأكيد أهمية الحل السياسي للأزمة.