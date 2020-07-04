أعلنت الخرطوم الجمعة، استئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد القاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، دون أن يوضح مستوى تمثيل الدول الثلاث في المفاوضات.

ووفق البيان، تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حول الاجتماع الأخير (الجمعة الماضية) لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر بشأن السد.

وقال رامافوزا، وفق البيان، إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبّرت عن التزام السودان التوصل إلى حلّ سلمي متوافق عليه بين الأطراف"، كما أعرب عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أي إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلباً في المفاوضات.

وجاء في الرسالة حسب البيان، أن "الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي التزم التوصل إلى حل متوافَق عليه في الإطار الإفريقي، واستناداً إلى إعلان المبادئ الذي وُقِّع عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا".

مصر: لا تزال بين الدول الثلاث خلافات جوهرية

على صعيدٍ موازٍ قالت وزارة الري والموارد المائية المصرية الجمعة، إنه لا تزال بين الدول الثلاث "خلافات جوهرية على المستويين القانوني والفني"، خلال الاجتماع الذي عُقِد الجمعة حول السد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية نشرته على حسابها بفيسبوك، تناول استئناف المفاوضات حول سد النهضة الجمعة.

وقالت الوزارة إن الاجتماعت الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان وإثيوبيا، استؤنِفت بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضافت أن الاجتماع عُقِد "برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد".

من جهته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، إن الاجتماع عُقِد بحضور 11 مراقباً واستغرق 5 ساعات.

ولفت إلى أن "الخلافات الجوهرية" ما زالت قائمة بالنسبة إلى مصر، و"التعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية، لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين".

وأعلنت إثيوبيا، في يونيو/حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74% من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني-مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.‎

وعقب قمة إفريقية مصغرة عُقِدت الجمعة الماضية، أعلنت القاهرة والخرطوم التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية-سودانية-إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.

والأربعاء، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات "مرنة جداً" في مفاوضات لجنة الخبراء، كما أعلن السودان الخميس استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة خلال الأيام المقبلة.

وتعثّرت المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، إلا أن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.