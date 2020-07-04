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وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده "ستفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبيين"، والجلسة الأولى من محاكمة المتهمين السعوديين بقتل خاشقجي بإسطنبول تنهي أعمالها.

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وزير الدفاع التركي: سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبيين

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن تركيا ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي "وستظل واقفة إلى جانب الأشقاء الليبيين دائماً". [TRT عربي]

وقال أقار: "سنواصل دعم أشقائنا الليبيين ليعيشوا براحة وسعادة وأمان أكبر"، مضيفاً: "أود منكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانبكم اليوم وغداً أيضاً، وأننا سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبين، في إطار تعليمات السيد الرئيس (أردوغان)". [الأناضول]

وتابع: "أنتم على حق، وستنتصرون، نحن نؤمن بذلك، أما الآخرون فسيلقون جزاء طغيانهم وسيخسرون هم ومن يدعمهم أيضاً وسينهزمون". [TRT عربي]

انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين السعوديين بقتل خاشقجي بإسطنبول

انتهت الجمعة أعمال الجلسة الأولى من المحاكمة الغيابية لـ20 متهماً في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي. [TRT عربي]

وانعقدت الجلسة الأولى من القضية في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/نيسان الماضي. [الأناضول]

وأفاد مراسل TRT عربي بتحديد 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لاستئناف المحاكمة في القضية. [TRT عربي]