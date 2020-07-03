أعلنت تركيا، الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 178 ألفاً و278، إثر تسجيل 1313 حالة شفاء.

وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة التركية، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 203 آلاف و456، إثر تسجيل 1172 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5186، إثر تسجيل 19 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة له على تويتر، إن "متوسط ​​عمر الذين تلقوا العلاج في المستشفى الأسبوع الماضي 46.7".

وأضاف أن "11.13% ممن جرى تشخيص إصاباتهم الأسبوع الماضي تجاوزوا 65 عاماً، و70% ممن توفوا فوق 65 عاماً"

وأجرت تركيا 52 ألفاً و141 اختباراً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين و535 ألفاً، كما بلغ إجمالي عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 1082، فيما وصل عدد الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 374.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الصحة التركي أن نسب الوفيات بفيروس كورونا في تركيا هي الأقل أوروبياً، حيث تجري تركيا يومياً ما لا يقل عن 50 ألف اختبار للكشف عن كورونا.