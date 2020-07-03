سياسة
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حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 178 ألفاً
أعلنت تركيا تجاوز إجمالي المتعافين من فيروس كورونا 178 ألفاً إثر تسجيل 1313 حالة شفاء. وأظهرت أحدث المعطيات ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 203 آلاف و456، والوفيات إلى 5186، بعد تسجيل 19 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 178 ألفاً
أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة التركية، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 203 آلاف و456 في تركيا / AA
3 يوليو 2020

أعلنت تركيا، الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 178 ألفاً و278، إثر تسجيل 1313 حالة شفاء.

وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة التركية، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 203 آلاف و456، إثر تسجيل 1172 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5186، إثر تسجيل 19 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة له على تويتر، إن "متوسط ​​عمر الذين تلقوا العلاج في المستشفى الأسبوع الماضي 46.7".

وأضاف أن "11.13% ممن جرى تشخيص إصاباتهم الأسبوع الماضي تجاوزوا 65 عاماً، و70% ممن توفوا فوق 65 عاماً"

وأجرت تركيا 52 ألفاً و141 اختباراً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين و535 ألفاً، كما بلغ إجمالي عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 1082، فيما وصل عدد الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 374.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الصحة التركي أن نسب الوفيات بفيروس كورونا في تركيا هي الأقل أوروبياً، حيث تجري تركيا يومياً ما لا يقل عن 50 ألف اختبار للكشف عن كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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