سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية بالسعودية
قال المتحدث العسكري للحوثيين إن جماعته نفذت عملية واسعة باتجاه مدينتي خميس مشيط ونجران السعودية بعدد كبير من الطائرات المسيرة، وذلك رداً على إعلان التحالف تنفيذ عملية للرد على الهجمات الحوثية باليمن تجاه السعودية.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية بالسعودية
الحوثيون قالوا إنهم استهدفوا مطاراً وقاعدة جوية في السعودية رداً على هجمات التحالف / Reuters
3 يوليو 2020

قالت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، إنها استهدفت مطاراً وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية عبر طيران مُسير "بدقة عالية".

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان مقتضب، إن "سلاح الجو تمكن من تنفيذ عملية واسعة ظهر الجمعة، باتجاه مدينتي خميس مشيط ونجران (جنوبي السعودية) بعدد كبير من طائرات (قاصف 2K)المسيرة".

وأضاف سريع أن "الطيران المسير استهدف غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأهدافاً عسكرية أخرى (لم يذكرها)"، وذكر أن "الغارات أصابت أهدافها بدقة عالية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي، أن "قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

وأضاف المالكي في بيان، أن "3 طائرات جرى اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية"، دون ذكر موقع تدمير الرابعة.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف تنفيذ عملية نوعية للرد على الهجمات الحوثية باليمن تجاه السعودية، فيما هدد الحوثيون في تصريحات لمتحدثهم العسكري، باستهداف مؤسسات عسكرية وسيادية في المملكة (لم يحددها)، رداً على هذه العملية.

واستأنفت مقاتلات التحالف الأربعاء، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

فيما أعلنت الجماعة سقوط قتيلين و4 جرحى، بينهم أطفال، في غارات جوية للتحالف على محافظة صعدة (شمالي اليمن).

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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