أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن تركيا ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي "وستظل واقفة إلى جانب الأشقاء الليبيين" دائماً.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير التركي الجمعة إلى "مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني" في العاصمة الليبية طرابلس، برفقة رئيس الأركان يشار غولر حيث التقى جنوداً أتراكاً وليبيين في المركز المقام في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقدم قائد المنطقة الغربية بالجيش الليبي أسامة الجويلي، معلومات للوزير أقار ورئيس الأركان غولر، حول سير أنشطة التعاون بين الجانبين.

وقال أقار خلال زيارته للمركز :"سنواصل دعم أشقائنا الليبيين ليعيشوا براحة وسعادة وأمان أكبر"، مضيفاً " أود منكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانبكم اليوم وغداً أيضاً، وأننا سنفعل كل مايلزم من أجل أشقائنا الليبين، في إطار تعليمات السيد الرئيس (أردوغان)".

وتابع :" أنتم على حق وستنتصرون، نحن نؤمن بذلك، أما الآخرون فسيلقون جزاء طغيانهم وسيخسرون هم ومن يدعمهم أيضاً وسينهزمون".

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، يرافقه رئيس الأركان يشار غولر العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية، للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.