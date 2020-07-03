سياسة
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الاتحاد الأوروبي: تركيا حليفتنا وعلاقاتنا يجب أن تعكس ذلك
أكد الاتحاد الأوروبي أن تركيا دولة حليفة في الناتو ومرشحة لعضوية الاتحاد، والعلاقات معها ينبغي أن تعكس ذلك. يأتي ذلك تعليقاً على زيارة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى تركيا يومي 6-7 يوليو/تموز الجاري.
الاتحاد الأوروبي: تركيا حليفتنا وعلاقاتنا يجب أن تعكس ذلك
الاتحاد الأوروبي يؤكد أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي ومرشحة لعضوية الاتحاد، والعلاقات معها ينبغي أن تعكس ذلك / AA
3 يوليو 2020

قال الاتحاد الأوروبي إن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي ومرشحة لعضوية الاتحاد، والعلاقات معها ينبغي أن تعكس ذلك.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في تصريح صحفي، تعليقاً على زيارة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل المقررة إلى تركيا يومي 6-7 يوليو/تموز الجاري.

ولفت ستانو إلى أن بوريل سيلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين المقبل، وأن التفاصيل الأخرى حول الزيارة سيعلن عنها لاحقاً.

وأوضح أن اللقاء سيتضمن بحث العلاقات بين تركيا والاتحاد والخلافات بين أنقرة ودول أوروبية، مشدداً على إمكانية حل المشاكل بشكل أسهل عن طريق الحوار.

وأشار إلى أن زيارة بوريل تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لتركيا، مؤكداً أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وحليفة في حلف الناتو، والعلاقات يجب أن تعكس ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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