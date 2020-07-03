قال الاتحاد الأوروبي إن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي ومرشحة لعضوية الاتحاد، والعلاقات معها ينبغي أن تعكس ذلك.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في تصريح صحفي، تعليقاً على زيارة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل المقررة إلى تركيا يومي 6-7 يوليو/تموز الجاري.

ولفت ستانو إلى أن بوريل سيلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين المقبل، وأن التفاصيل الأخرى حول الزيارة سيعلن عنها لاحقاً.

وأوضح أن اللقاء سيتضمن بحث العلاقات بين تركيا والاتحاد والخلافات بين أنقرة ودول أوروبية، مشدداً على إمكانية حل المشاكل بشكل أسهل عن طريق الحوار.

وأشار إلى أن زيارة بوريل تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لتركيا، مؤكداً أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وحليفة في حلف الناتو، والعلاقات يجب أن تعكس ذلك.