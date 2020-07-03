قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح صحفي الجمعة، إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية "بكل عزم وإصرار".

وأضاف أردوغان أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار "يقوم بزيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق".

وحول زيارته إلى قطر، الخميس، قال أردوغان: "بحثت مع الأمير تميم في الدوحة جميع القضايا المتعلقة بدول المنطقة".

ولفت إلى أن اللقاء تناول بالدرجة الأولى ملف ليبيا، إلى جانب ملفات سوريا والعراق والسودان والتطورات المتعلقة باليمن.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً العلاقات التركية القطرية، وسبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وتطرق الرئيس التركي إلى القمة الثلاثية حول سوريا التي انعقدت الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبيناً أنهم يخططون لعقد القمة المقبلة حول سوريا في طهران بعد زوال كورونا.

وأوضح أن القمة التي ضمت نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، تناولت المشاكل التي تشهدها المنطقة وتمحورت حول ملف سوريا.