سياسة
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في إطار مذكرة التفاهم.. وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يزوران طرابلس
زار وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان مقر قيادة التدريب والتعاون العسكري والأمني بالعاصمة الليبية طرابلس، في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين.
في إطار مذكرة التفاهم.. وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يزوران طرابلس
 وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الأركان يشار غولر يصلان إلى  العاصمة الليبية طرابلس / AA
3 يوليو 2020

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الأركان يشار غولر الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية لبحث تطبيق مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين البلدين.

وزار المسؤولان التركيان مقر قيادة التدريب والتعاون العسكري والأمني بالعاصمة الليبية طرابلس.

وتأتي الزيارة لبحث سير تطبيق مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية.

في السياق ذاته، علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية الجمعة، على الزيارة قائلاً: "إن زيارة وزير الدفاع التركي إلى طرابلس كانت مقررة منذ بداية الأسبوع، وسبقها زيارة لقائد القوات البحرية لليبيا".

وأضاف: "مستمرون في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية بكل عزم وإصرار".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بقيادة فائز السراج، وسبق أن وقعت عدة اتفاقيات معها أزعجت الدول الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

مصدر:TRT عربي
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