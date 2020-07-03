سياسة
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الضفة الغربية.. بدء إغلاق شامل لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
بدأت الحكومة الفلسطينية بفرض إغلاق شامل في كل محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام قابلة للتجديد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تزايدت فيها وتيرة الإصابات بشكل كبير.
الضفة الغربية.. بدء إغلاق شامل لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
البدء بإغلاق شامل بالضفة الغربية لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد / Reuters
3 يوليو 2020

قررت الحكومة الفلسطينية البدء بإغلاق شامل بالضفة الغربية الجمعة، لمدة 5 أيام قابلة للتجديد، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ونصبت أجهزة الأمن الفلسطينية حواجز عسكرية على مداخل مدن الضفة الغربية وبلداتها، كما انتشرت لجان الطوارىء في البلدات التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وسجلت فلسطين 3 آلاف و417 إصابة بفيروس كورونا، بينها 12 وفاة، و634 حالة تعافٍ، مع تزايد وتيرة الإصابات بشكل خاص في مدن الضفة الغربية، حتى مساء الخميس.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، فرض الإغلاق الشامل في الضفة الغربية المحتلة، بدءاً من الجمعة، لمدة 5 أيام قابلة للتجديد.

وقال ملحم: إن "الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، بما فيها وقف حركة المواصلات بشكل كامل بين المحافظات وداخلها، لتقليص إمكانية انتشار الوباء".

وعلى أثر ذلك أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية إغلاق دور العبادة، ومنع إقامة الصلوات في المساجد والكنائس.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، دخول بلادها موجة ثانية من تفشي الفيروس، نتيجة تزايد الإصابات خلال فترة زمنية قصيرة. وفي 26 مايو/أيار الماضي أعلنت الحكومة الفلسطينية تخفيف إجراءات مكافحة كورونا، بما شمل فتح دور العبادة وعودة العمل في الوزارات ومختلف القطاعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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