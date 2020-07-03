أعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، الجمعة، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وجاء في بيان الإليزيه أن "السيد إدوار فيليب سلم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشؤون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة".

وقالت قناة "bfmtv" الفرنسية، إنه من غير المعروف حتى الآن من سيخلف فيليب الذي شغل منصب رئيس الحكومة الفرنسية على مدى 3 سنوات، ويتمتع بشعبية تفوق شعبية ماكرون بحسب استطلاعات الرأي.

ونالت شخصية رئيس الحكومة إدوار فيليب إعجاب العامة من حيث جديته وولاؤه وتواضعه، وفاز يوم 28 يونيو/حزيران 2020 برئاسة بلدية مدينة لوهافر الواقعة شمالي البلاد، في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات البلدية.

وتداولت وسائل الإعلام عدة أسماء من المحتمل أن تخلف فيليب، من بينها وزير الخارجية الحالي جان إيف لودريان، وهو عضو سابق في الحزب الاشتراكي، وكان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند وبقي في الحكومة عند تولي ماكرون رئاسة الجمهورية، بحسب "مونت كارلو" الدولية.

ويضع الفرنسيون جان إيف لودريان ثالثاً في ترتيب الشخصيات التي يعتبرون أن لديها الكفاءة لخلافة فيليب، بحسب استطلاع أجرته وكالة هاريس إنتير آكتيف إيجانس إيبوكا (Harris Interactive Agence Epoka) لقناتي تي أف1 و آر تي أل .(RTL/ TF1)، وقد حظي بنسبة 9% من أصوات المستطلعة آراؤهم.

ووضع الاستطلاع في المرتبة الثانية وزير الاقتصاد الحالي برونو لومير الذي ينتمي إلى اليمين الليبرالي، وكان من قبل إحدى الشخصيات البارزة في حزب "الجمهوريين"، وحصل على 9% من أصوات العينة المستجوبة، في حين تحتل المرتبة الأولى في هذا الاستطلاع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي حصلت على 10% من الأصوات.

وأظهر استطلاع جديد للرأي في فرنسا تراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون مقابل ارتفاع شعبية رئيس حكومته إدوار فيليب، وتحدثت وسائل إعلام عن أن رئيس الوزراء الفرنسي بات يزعج ماكرون ويشكل خطراً على مستقبله السياسي.

وكشف آخر استطلاع أجراه معهد إيفوب أن 60% من الفرنسيين ساخطون على سياسة الرئيس ماكرون مقابل 39% من المؤيدين، في حين سجل رصيد رئيس الوزراء إدوار فيليب ارتفاعاً إذ أعرب 49 %من المستَطلعين عن رضاهم على أدائه الحكومي.