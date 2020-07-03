أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا الخميس، في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ممَّا وضع معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة تحت التدقيق، ودفع عدداً من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

وبلغ العدد اليومي للإصابات في الولايات المتحدة 55274 حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو/حزير ان والبالغ 54771.

وقبل نحو أسبوعين كانت الولايات المتحدة تسجل نحو 22 ألف إصابة جديدة يومياً. وسجلت أكثر من 40 ألف حالة يومياً على مدى الأيام السبعة الماضية.

وأظهر تحليل أعدته رويترز أن الإصابات الجديدة ارتفعت في 37 من بين ولايات البلاد الخمسين خلال الأيام الأربعة عشرة الماضية، مقارنة بالأسبوعين السابقين.

وكان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.

وفي المكسيك، أظهرت بيانات لوزارة الصحة تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.

أما في البرازيل التي سجلت ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، فقد قالت وزارة الصحة البرازيلية الخميس، إنه تم تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد، ممَّا يرفع إجمالي الوفيات إلى 61884.

وزادت حالات الإصابة بالفيروس 48105، ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالة.