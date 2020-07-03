سياسة
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إسرائيل توقع اتفاقية مع 42 شركة إماراتية لمواجهة كورونا
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (جلتس)، إن شركتي "الصناعات الإسرائيلية الجوية" و"رفائيل" التابعتين لوزارة الدفاع، أبرمتا اتفاقية مع 42 شركة إماراتية لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع الفيروس.
إسرائيل توقع اتفاقية مع 42 شركة إماراتية لمواجهة كورونا
الإمارات أعلنت رسمياً، في 26 يونيو/حزيران الماضي، إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا / Reuters
3 يوليو 2020

وقعت شركتان إسرائيليتان، الخميس، اتفاقية مع عدد من الشركات الإماراتية، لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (جلتس)، إن الشركتين هما شركة "الصناعات الإسرائيلية الجوية"، وشركة "رفائيل" (الحكوميتان).

وأوضحت الإذاعة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ "الشركتين الإسرائيليتين وقعتا الاتفاقية مع 42 شركة إماراتية".

وتتبع الشركتان المذكورتان وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتزودان الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية.

وأعلنت الإمارات رسمياً، في 26 يونيو/حزيران الماضي، إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا، وفي اليوم نفسه كشفت وسائل إعلام عبرية أن أبوظبي زودت إسرائيل بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس.

جاء ذلك قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعاون بلاده مع الإمارات في مجال مكافحة كورونا، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ومؤخراً سعت الإمارات إلى استثمار جائحة كورونا لزيادة وتيرة تطبيعها مع إسرائيل، على حساب القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة تعد الأصعب في تاريخها منذ نكبة عام 1948.

يأتي هذا رغم إعلان إسرائيل عزمها ضم 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن والمستوطنات) إلى سيادتها، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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