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أردوغان يغادر قطر بعد زيارة عمل استغرقت يوماً واحداً. والسراج يقول إن وضوح المسار السياسي سيجنّب ليبيا الخيار العسكري.

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أردوغان يغادر قطر بعد زيارة عمل استغرقت يوماً واحداً

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، قطر بعد زيارة عمل التقى خلالها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الدوحة، ورافقه فيها وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان. [TRT عربي]

من جانبه اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن "الإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها"، وقال: "بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان، نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي". [TRT عربي]

وأضاف أمير قطر: "نستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء". [TRT عربي]

السراج لوزير الخارجية الفرنسي: وضوح المسار السياسي سيجنّبنا الخيار العسكري

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن ما يحدث الآن من تحركات سياسية في ليبيا "ليست مبادرات لإيجاد حل للأزمة، بل هي مناورات تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها"، مضيفاً أن "وضوح المسار السياسي هو ما سيبعدنا عن الخيار العسكري". [TRT عربي]

وأشار السراج، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى أن الانتخابات في ليبيا "يجب أن تكون في صلب المسار السياسي"، مشدداً على "عدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقية". [TRT عربي]

وتحدث عمَّا جرى اكتشافه من مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في المناطق المحررة التي كانت تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وما تسببت فيه من ضحايا مدنيين، وقال: إن "هذه الجرائم البشعة غير المسبوقة هي موضع قلق بالغ، وتمثل صدمة شديدة لجميع الليبيين، ولا بد من تقديم الجناة إلى العدالة".‎ [الأناضول]